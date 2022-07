Nominasjonskomiteens innstilling var enstemmig, skriver Oslo Høyre i en pressemelding fredag.

– Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg representerer kontinuitet og fornyelse i Oslo Høyre. De er svært kompetente og vil være et sterkt lag fram mot valgkampen i 2023. Med disse to har vi et veldig godt utgangspunkt for å vinne valget og sette preg på utviklingen i byen, sier nominasjonskomiteens leder Kristin Clemet i pressemeldingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen