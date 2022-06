Støre: – Det er trygt i Norge

Av Marie De Rosa/NTB og Johan Falnes/NTB

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nedjusterte onsdag faren for terrorangrep fra nivå fem, som er høyeste nivå, til nivå fire. Nivå fire tilsier høy fare for nye angrep.

Politiet har bedt folk leve som normalt, men være ekstra årvåkne.

Ber folk leve normalt

Det samme oppfordrer Støre til.

– Følg rådet som politiet gir, som ble uttrykt veldig klart i går: Leve normalt og ha årvåkenhet, sier Støre.

Han mener det også er et viktig signal å sende til dem som truer med terror.

– De skal ikke få endre dagliglivet vårt basert på trusler, sier statsministeren, som denne uken er i Madrid for å delta på Natos toppmøte.

Støre sier det er trygt i Norge – også for skeive.

– Jeg mener vi skal si til skeive at det gjennomgående er trygt. Den tryggheten har vi alle et ansvar for at skeive føler på, sier Støre.

Ingen hundre prosents garanti

London pub, som er et populært utested blant skeive, var et av målene for masseskytingen i Oslo i helgen. To personer ble drept og 21 personer såret i hendelsen.

– Det er bred oppfatning i Norge om at vi har respekt og støtter opp om våre minoriteter, det er et trekk ved vårt samfunn vi skal hegne om, sier Støre og legger til:

– Men vi må være ærlige på at samfunnene våre er sårbare, og at det aldri går an å utstede en hundre prosents garanti for at man er sikker i alle livets situasjoner.

– Men at det er trygt i Norge, det vil jeg si ja til.

Her pågripes gjerningsmannen av politiet

Tidligere IS-sympatisør

Et helt sentralt spor i etterforskningen av masseskytingen er om siktede Zaniar Matapour (43) handlet alene. Politiet jobber nå med å avklare om han hadde medvirkere.

Ifølge PST har Matapour tidligere vært IS-sympatisør og støttet ideologien ekstrem islamisme.

Støre svarer ja på spørsmål om det har vært rettet nok oppmerksomhet mot trusselen fra islamistiske miljøer.

– Men vi skal også være klar over at det er et bevegelig mål, hvor intensiteten i trusselbildet varierer med den internasjonale situasjonen. I tillegg vil vi som samfunn alltid være sårbare for handlinger fra enkeltpersoner.

