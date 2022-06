Snart slutt på varmen: Slik blir sommerværet i juli

– Måneden startet relativt kjølig, men med de siste varme ukene ender vi trolig med månedstemperaturer over normalen i stort sett hele landet, sier Vibeke Thyness, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Meteorologen snakker om måneden vi nå har lagt bak oss. Nå lurer mange på hvordan været blir i juli – og det ser ikke bra ut, i hvert fall ikke i starten.

– Den første uka i juli blir kjøligere og våtere. Det blir mer bygevær, og vi får en overgang fra temperaturer mellom 25 og 30 grader til 15 og 20 grader, sier Thyness.

Det blir med andre ord kaldt, vått og grått, og spesielt vått blir det på Vestlandet og nordover langs kysten.

– I helga får vi en frontsone som går gjennom Sør-Norge, som vil bevege seg nordover i løpet av lørdag og søndag. Bak den kommer det mange byger, forklarer Thyness.

Noe sol vil det bli, men ikke spesielt varmt. Værbildet i Sør-Norge viser ifølge meteorologen at det blir temperaturer på mellom 17 og 22 grader når det er sol og mellom 14 og 16 grader når det er overskyet og regn. I Nord-Norge kan det bli temperaturer ned mot 10 grader.

Grunnen til at det blir kaldere, er at høytrykket vi har hatt den siste uka blir presset østover og inn i Russland.

– Det åpner opp for kjøligere luft fra nordområdene og Atlanterhavet.

[ Ekstrem varme i Europa for andre gang på to måneder ]

Færre dager med regn

Men det skal bli noe bedre etter den første uka i juli, ifølge meteorologen.

– I ukene som følger får vi et litt mer stabilt værregime igjen i Sør-Norge, men det blir stort sett områdene som ligger østafjells som får glede av det. På Vestlandet blir det nok en del regnbyger også i den andre uka av juli, sier Thyness og legger til:

– Fra midten av juli roer det seg. Det blir litt færre dager med regn, og det går også mot et mer stabilt vær i Nord-Norge, selv om de kjølige temperaturene kan henge litt lenger igjen der.

Vibeke Thyness jobber med sesong- og langtidsvarsling ved Meteorologisk institutt. (Tore Meek/NTB)

Hun understreker at de ikke har gode prognoser for de to siste ukene av juli, men litt kan hun si.

– Det virker som vi kan få noe høytrykkslignende vær mot slutten av juli. Da kan vi få litt lengre perioder uten noe særlig regn, og da øker sjansen for gode sommertemperaturer igjen.

Ut fra det hun kan lese ut av prognosene, blir hennes oppsummering av været i juli slik:

– Det kan se ut som det blir to våte og kjølige uker, men at vi kan få en varmere og tørrere avslutning på juli.

[ Frankrike advarer om enda varmere vær ]

Varmerekorder i nord

Den siste uka har det vært middelhavstemperaturer i Nord-Norge. Ved nærmere 40 værstasjoner i Nordland, Troms og Finnmark, er det satt varmerekorder for juni. Det er også satt rekorder på Svalbard og i Trøndelag og Rogaland. Den høyeste temperaturen ble målt i Porsanger, der den nye juni-rekorden nå er på 31,8 grader.

Nedover i Europa har det også vært svært varmt den siste måneden. Hetebølgen kom uvanlig tidlig i år, og den ekstreme varmen knyttes til klimaendringene. I både Frankrike, Italia og Storbritannia er det satt en rekke temperaturrekorder. Spania har også hatt ekstrem varme, som har ført til en rekke skogbranner. I Italia har heten og tørken truet bøndenes avlinger, og det er også innført vannrasjonering i flere norditalienske byer.

En mann kjøler seg ned i Paris. I Frankrike ble det satt en rekke varmerekorder i juni og også i den franske hovedstaden. (STEFANO RELLANDINI/AFP)

Ifølge Thyness ved Meteorologisk institutt blir det kjøligere også i deler av Europa de kommende ukene.

– Overgangen til kjøligere luft i begynnelsen av juli, berører også Nord-Europa. Det blir kjøligere i land som Tyskland, Frankrike og Spania, mens det fortsatt vil være høye temperaturer i Øst-Europa.

Foreløpig ser hun få tegn til at det blir satt varmerekorder i Europa igjen med det første.

– Jeg ser ikke noen opplagte signaler på at det blir rekordvarme i Europa de neste ukene, men mot slutten av juli ser det ut som det bygger seg opp til varme dager igjen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen