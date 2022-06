Skeiv Ungdom avlyser sommerleir etter skytingen i Oslo

– Med hensyn til sånn situasjonen slik den står nå, ser vi det som uforsvarlig å organisere sommerleir, sier påtroppende styreleder Jane-Victorius Gipling Bonsaksen til VG.

Onsdag nedjusterte Politiets sikkerhetstjeneste det nasjonale terrortrusselnivået fra nivå fem (ekstraordinært) til nivå fire (høyt) etter skytingen i helgen. Til tross for dette vurderer organisasjonen situasjonen som for uavklart til å gjennomføre årets leir, som skulle holdes i Østfold. Over hundre deltakere mellom 13 og 23 år var påmeldt.

[ Oslo-politiet mener det er klokt å vente med pridearrangementer ]

Bonsaksen understreker at det ikke er mottatt noen konkret trussel mot leiren, men at det er mange hensyn organisasjonen nå må ta.

– Vi har ikke kapasitet til å holde i både krisehåndteringen og leir, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen