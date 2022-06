Regjeringen inviterer skeive organisasjoner til dialogmøte

I en pressemelding skriver regjeringen at det etter skytingen er viktig for dem at det skeive miljøet ikke står alene i kampen for at alle skal få leve et fritt og trygt liv.

Møtet skal holdes i regjeringen sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

Fra regjeringen stiller blant annet kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

