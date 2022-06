PST: Ingenting som tydet på at årets pride-feiring var spesielt utsatt

Uken før årets pride-feiring la den kjente islamisten Arfan Bhatti ut en tekst som kunne tolkes som en oppfordring til drap på homofile i sosiale medier. Natt til lørdag ble to personer drept da Zaniar Matapour (43) åpnet ild mot London Pub og Per på hjørnet i Oslo.

Likevel oppgir PST overfor VG at de ikke var uvanlig bekymret i forkant av årets Pride-feiring.

Før skytingen var trusselnivået satt til tre, altså moderat. Så sent som 16. juni ble trusselen fra ekstreme islamister justert ned til «lite sannsynlig».

– Vi gjorde det, og grunnlaget for det var godt, men så skjer dette. Så på mange måter tok man jo feil, for det var en trussel, men vi så den ikke, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG om angrepet natt til lørdag.

[ – Bjørnland gir et karikert bilde av Forsvaret ]

Dialog med Oslo-politiet

Han sier PST har vært i fortløpende dialog med Oslo-politiet i forkant av pride, som de normalt har i forbindelse med arrangementer med folkeansamlinger. Han sier pride i utgangspunktet ikke skiller seg ut som særlig utsatt sammenlignet med andre arrangementer.

– I utgangspunktet er alle som bor i Norge en trusselutsatt gruppe for ekstreme islamister. Vi er alliert av USA og et vestlig land, som er et demokrati med et levesett de mener er feil. Norge er en del av fiendebildet til ekstreme islamister som nasjon, sier Hugubakken.

Her pågripes gjerningsmannen av politiet. Her pågripes gjerningsmannen av politiet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen