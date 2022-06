Matvareprisene stiger merkbart fra fredag

– Det er ingen tvil om at det blir prisøkninger, merkbare prisøkninger, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, til VG.

Norgesgruppen har butikkjeder som Kiwi og Meny. Gultvedt viser til at leverandørene har kommet til dem og bedt om unormalt høye prisøkninger, som de har forhandlet om.

Allerede i vinter steg matvareprisene med 4,5 prosent, ifølge tall fra SSB. En årsak er at importvarer har steget i pris, i tillegg til at økte gjødsel-, drivstoff- og strømpriser har gjort det dyrere å produsere her.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand ti Storebrand sier til VG at en snittfamilie med to voksne og to barn med kostnadsøkningen hittil i år, har møttet bruke 7.000 kroner mer på mat.

Dersom matvareprisene øker med ytterligere 5 prosent i morgen, gir det en ny økning på om lag 7.300 kroner. Kostnadsøkningen er imidlertid ennå ikke helt avklart.

– Veldig mange må tenke enda mer gjennom sine matinnkjøp, sier Tvetenstrand.

