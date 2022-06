Forbud mot pengespillreklame på TV opprettholdes

Medietilsynet påla tidligere i vår TV-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente å stoppe markedsføringen av pengespillene Unibet, Betsson, NordicBet og Betsafe på Discoverys TV-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge.

To av de fem distributørene, Telia og Altibox, har klaget på vedtakene.

– Vi er kommet til at vi opprettholder våre vedtak, og da går sakene videre til Medieklagenemnda, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet har avslått krav om utsatt iverksettelse i påvente av behandling i domstolene.

– Selv om partene har et legitimt behov for å få prøvd gyldigheten av vedtakene og forholdet til EØS-retten, har vi vurdert at hensynet til problemspillerne må veie tyngre. Slik reklame er en sterkt medvirkende årsak til at nordmenn spiller ulovlige pengespill, som gir høy risiko for å utvikle spilleproblemer, sier Velsand.

Dersom distributørene ikke retter seg etter vedtakene innen 15. august i år, risikerer de tvangsmulkt i form av et konkret beløp som må betales for hver dag pålegget ikke er oppfylt.

Pengespillselskapene brukte 582 millioner kroner på TV-reklame rettet mot norske seere fra august 2020 til juli 2021.

