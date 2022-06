Regjeringen støtter Freyr i Mo i Rana med 4 milliarder kroner

Det norske batteriselskapet Freyr, som ble børsnotert i New York i januar 2021, skal etter planen bygge batterifabrikker for 40 milliarder kroner i Mo i Rana. Støtten går gjennom det statlige investeringsselskapet Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Freyr skriver i en pressemelding at det er inngått en intensjonsavtale om lån og garantier på inntil 400 millioner euro.

Har kommet lengst

– Freyr Battery er den aktøren som har kommet lengst i Norge. De er allerede klar for pilotering. Det viktigste nå er å få i gang storskala produksjon, og det kan vi bistå med gjennom garantier og lån, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, kaller dette en «merkedag» for den norske batterisatsingen.

– Freyrs beslutninger og ambisjoner viser at bedriftene allerede er i gang med store satsinger som vil ha stor betydning for norsk verdiskaping, sysselsetting og eksport. Det er positivt at regjeringen vil stille opp med lån, garantier og risikoavlastning der det er aktuelt.

Saken fortsetter under videoen

– En god «politisk batterydrink»

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener regjeringens batteristrategi bygger opp under fagbevegelsens viktigste mantra om å «skape jobber og kutte utslipp».

– Batteriproduksjon i Norge kan bidra til å fremskynde overgangen fra bruk av fossile energikilder til grønn kraft. Batteriindustri er med andre ord en del av løsningen på våre klimautfordringer, sier LO-lederen.

LO-lederen er godt fornøyd med regjeringens løfter om en langt mer aktiv næringspolitikk.

– Her serverer regjeringen rett og slett en skikkelig god «politisk batterydrink», og det er bare å fylle på, sier Følsvik.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen