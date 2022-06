PST med ny trusselvurdering onsdag ettermiddag

Tirsdag var PSTs vurdering etter Oslo-skytingen i helgen at situasjonen fortsatt er alvorlig og uavklart. Terrortrusselnivået i Norge er hevet fra moderat til ekstraordinært.

Bakteppet er at en person åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag. To personer ble drept, og over 20 ble såret. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken, og prideparaden lørdag ble avlyst som følge av skytingen.

Mandag anbefalte Politidirektoratet at alle pridearrangementer i hele landet utsettes.

