Politiet åpner for pridefeiring i Bergen

– Vi vil ikke gå inn med en anbefaling om at det ikke skal arrangeres prideferiring, opplyser leder for operativ enhet Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til BT.

Beskjeden fra politiet kommer onsdag ettermiddag etter at det ble kjent at PST nedjusterer trusselnivået i Norge. Nå senkes nivået fra fem til fire, som betyr at det er høy fare for angrep. Det er det høyeste nivået i en normalsituasjon.

Tirsdag, altså dagen før, sa Fløystad at politiet frarådet tilsvarende arrangement.

– Det er en uavklart trusselsituasjon, og det er det som er saken. Man har ikke fått avklart trusselbildet og vi vil ikke utsette noen for risiko, sa han til avisen da.

