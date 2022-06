Oppbygging av kornlager kan ta sju år

Landbruksdirektoratet har anbefalt at det bygges opp et slikt beredskapslager, skriver Nationen. En kartlegging direktoratet har gjennomført, viser at det ikke er nok ledig lagerkapasitet for korn i Norge i dag.

Nord-Europas største kornlag – Stavanger havnesilo – kan lagre 190.000 tonn korn, men er i kommersiell bruk. Felleskjøpet Agri anslår at siloen har omtrent 50.000 tonn i ledig kapasitet som kan brukes til beredskapslager. Samtidig er siloen i ferd med på bli regulert til boliger.

– Vi tør ikke å kalkulere med at siloen er tilgjengelig etter 2023, sier seniorrådgiver og prosjektleder for rapporten, Mari Vengnes.

Uten siloen i Stavanger er det vanskelig å oppdrive ledig lagerkapasitet til mer en to måneders forbruk eller rundt 55.000 tonn, ifølge rapporten. Å bygge et nytt lager for ytterligere 110.000 tonn korn anslås å ta sju år fra en beslutning om utbygging er tatt.

Et tomånederslager basert på ledig kapasitet kan etableres i løpet av 2023 eller 2024, sier Vengnes.

