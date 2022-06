NRK også utsatt for hackerangrep

Det bekrefter NRK overfor TV 2.

– Vi er utsatt for et DDoS-angrep som varte i omtrent fem minutter, sier Thomas Walter van Deurs, leder for teknologi i NRK.

Også flere av avisene i Schibsted-konsernet har blitt utsatt for hackerangrep onsdag. Det dreide seg også om DDoS-angrep, såkalte tjenestenektangrep, som går ut på at nettsidene blir overbelastet av trafikk.

Natt til onsdag startet også hackerangrep mot blant annet Arbeidstilsynet, Altinn, BankIDs nettside, Buypass, og flere andre nettsider. Også politiet ble rammet av angrepet.

