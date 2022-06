Mehl om terrortrusselen: Faren er ikke over

– Faren er ikke over, sier justisministeren.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nedjusterte onsdag faren for terrorangrep fra nivå fem, som er høyeste nivå, til nivå fire. Nivå fire tilsier høy fare for nye angrep.

– Det betyr at PST nå anser situasjonen som nå mer avklart enn i dagene etter angrepet, men det medfører også at PST mener flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre angrep i Norge, sier Mehl.

– Det er viktig å presisere at terrortrusselen fremdeles er høy. Derfor vil jeg gjenta PSTs oppfordring om å være mer aktsomme. Situasjonen er fortsatt alvorlig og i dagene som kommer kan vi se mer politi i gatene, sier justisministeren.

– Viser alvorlighetsgraden i det digitale risikobildet

På Mehl sin pressekonferanse snakket hun også om dataangrepet Norge har vært utsatt for. – Angrepet har delvis lyktes i å ta ut viktige tjenester i kortere perioder og viser alvorlighetsgraden i det digitale risikobildet, sier justisministeren onsdag.

– Alt tyder på at angrepet kom fra et russisk og, jeg vil si, kriminelt miljø, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag kveld.

– Et sånt angrep er helt uakseptabelt. I tiden etter Russlands invasjon av Ukraina har vi befunnet oss i et annet trusselbilde og en annen sikkerhetspolitisk situasjonen i verden rundt oss, sier hun videre.

Flere offentlige norske nettsteder sliter eller er nede etter å ha blitt utsatt for massive dataangrep. Den russiske hackergruppa Killnet antas å stå bak angrepet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har over tid registrert en kraftig angrep i slike hackerangrep, sier Mehl. Hun peker på de ekstra bevilgningen på 200 millioner kroner regjeringen satte inn i høst for å bekjempe cyberkriminalitet.

– Disse midlene ska styrke Norges nasjonale sikkerhet og bedre evnen ti å oppdage angrep. Sikkerhetsmyndighetene opplyser at de er i stand til å håndtere angrepet, sier Mehl.

