Ap ber NRK kutte ned på midlertidige ansettelser

– Nå har NRK fått en ny kringkastingssjef, og vi tenker da tiden da er for å ta et ordentlig oppgjør med deres praksis når det kommer til bruk av midlertidige ansatte, sier Aps stortingsrepresentant Tuva Moflag til VG.

Moflag og partikollega Åse Kristin Ask Bakkes beskjed til NRKs nye kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er å rydde opp. Hun får støtte av NRK-tillitsvalgt Rolf Johansen.

Ifølge tall som Medier24 har innhentet fra NRK, hadde statskanalen ved utgangen av 2021 til sammen 175 vikar-årsverk. I tillegg hadde NRK like mange midlertidig prosjektansatte.

Medienettstedet har også innhentet tall på antallet midlertidige i andre mediebedrifter, mens VG har oppgitt at de av konkurransehensyn ikke vil fortelle om hvor mange midlertidig ansatte de har.

HR- og organisasjonsdirektør Olav Peter Hypher skriver i en epost til VG at de er uenige framstillingen av kringkasterens praksis.

– Derfor ønsker Kringkastingssjefen og jeg å invitere stortingsrepresentantene til en samtale om dette slik at vi får en anledning til å belyse saken nærmere, skriver han og legger til at vikarer og midlertidige gjør en kjempejobb for NRK.

