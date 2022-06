Vest politidistrikt fraråder alle pridearrangementer

Politidirektoratet ba mandag alle pridearrangører vurdere en utsettelse etter masseskytingen i Oslo. Det ble begrunnet med at trusselsituasjonen er ekstraordinær.

– Det er svært kort tid siden to ble drept og mange skadd. Da må vi gjøre det vi kan for å hindre at det skjer igjen, sier Gunnar Fløystad, fellesoperativ leder i Vest politidistrikt, til NRK.

– Det er ikke med lett hjerte vi fraråder det. Det er mange å tenke på, men det handler kort og godt om risiko for liv og helse, sier han.

Fløystad sier i likhet med Oslos politimester at det er en konkret trussel mot det skeive miljøet.

[ Oslo-politikere ber om hastemøte med justisministeren og politiet etter pride-avlysninger ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen