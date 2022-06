Siv Jensen leder ny organisasjon – skal få ned drukningstallene

Paraplyorganisasjonen ble lansert tirsdag og skal samle alle organisasjoner i Norge som jobber med drukningsforebygging. Sammen skal de jobbe for at Stortinget vedtar en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging.

– Flyte skal jobbe for å gi innbyggerne mer vannkompetanse i form av kunnskap, ferdigheter og trygghet slik at de kan dyrke gleden ved å være på, i og ved vann, sier Jensen i en pressemelding.

I august i fjor ble det kjent at den tidligere Frp-lederen hadde takket ja til å lede et treårig arbeid i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker.

Det er i snitt 93 personer som dør i drukningsulykker hvert år. Jensen peker på at tallene for omkomne og skadde i trafikkulykker gikk ned etter nullvisjonen som kom i 2002. Nå vil Flyte få til det samme for drukningsulykker.

– Utfordringen er at ressursene ikke finner hverandre. Myndighetene har oversett dette, til tross for at vi har verdens nest lengste kyst, utallige vann, elver og en befolkning som elsker friluftsliv, sier Jensen.

Flyte er etablert med støtte fra Hans Herman Horns stiftelse, som bidrar med 15 millioner kroner fordelt over tre år. Andre aktører som deltar i prosjektet, er blant annet Redningsselskapet, Den Norske Turistforening, Norges Livredningsselskap, Norges Svømmeforbund, Norges Padleforbund, NTNU og Røde Kors.

