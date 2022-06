Regjeringen går ikke inn med nye penger i SAS

– Regjeringen har etter en helhetlig vurdering besluttet at det ikke er aktuelt å gå inn med mer egenkapital i SAS. Regjeringen har også besluttet at vi, under gitte forutsetninger og vilkår, kan akseptere å la hele eller deler av den utestående gjelden bli konvertert til aksjer dersom det blir nødvendig, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på en pressekonferanse tirsdag morgen.

SAS skylder den norske staten 1,5 milliarder kroner etter at flyselskapet fikk norsk krisehjelp under pandemien.

Regjeringen har tidligere åpnet for at dette kan bli omgjort til aksjer.

Stiller krav

Vestre understreket at regjeringens beslutning ikke må oppfattes som noe endelig løfte om hjelp til det kriserammede flyselskapet.

– Det vi har sagt er at under gitte forutsetninger, så er vi villig til å gå i den retningen – å omgjøre gjeld til egenkapital.

– Men det forutsetter at restruktureringsplanen er tilstrekkelig, at den er troverdig og kraftfull nok til å løse den krisen SAS står overfor og at alle kreditorene bidrar, sa Vestre.

Den norske stat kan dermed igjen indirekte ende opp med å bli aksjonær i SAS. Men staten ser ikke for seg å bli noen langsiktig eier, understreker Vestre. Han sier at det har vært god dialog mellom staten, rådgiverne og SAS og påpeker at staten hele tiden har vært opptatt av å være en konstruktiv og ansvarlig kreditor.

Store kostnadskutt

Den danske regjeringen opplyste 10. juni at de vil ettergi gjeld og øke sin eierandel. Svenske myndigheter har gjort det klart at de ikke vil bla opp mer penger til det kriserammede selskapet, men de vil bidra til gjeldssaneringen ved å omdanne 4 milliarder kroner i gjeld til aksjer.

Kriserammede SAS er i gang med en omfattende omstruktureringsplan der det er varslet store kostnadskutt for å holde selskapet flytende i framtiden. Norge solgte seg ut av SAS i 2018.

Onsdag kan selskapet bli rammet av en omfattende pilotstreik dersom meklingen mellom pilotforeningene og SAS ikke fører fram.

SAS har i sin redningsplan skissert at de må redusere gjelden med 20 milliarder kroner.

