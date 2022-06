Politiet i Agder anbefaler at pride-arrangementer i fylket utsettes

Politiet i Agder opplyser på sine nettsider at de har hatt tett kontakt med PST og POD (Politidirektoratet) for oppfølging etter det de antar var en terroraksjon rettet mot det skeive miljøet i Oslo natt til lørdag.

– Agder politidistrikt støtter PODs anbefalinger, og råder arrangørene av alle planlagte Pride- arrangement og støttemarkeringer som skulle vært avviklet i dag til å utsette disse inntil vi har en mer avklart situasjon, sier politimester Kjerstin Askholt.

Begrunnelsen for Politidirektoratets anbefalinger og råd er at det nasjonalt er et ekstraordinært høyt trusselnivå mot det skeive miljøet.

– Etter hendelsen i Oslo har vi en uavklart situasjon mot miljøet nasjonalt, men vi håper at trusselnivået kan tas ned ganske raskt, sier Askholt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen