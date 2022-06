NFO skuffet over tvungen lønnsnemnd – gjenopptar arbeidet umiddelbart

– Vi er veldig lei oss for det og så ikke dette som nødvendig. For her har vi vært åpne for å gi dispensasjoner for å unngå det, men NHO har opprettholdt at det er umulig gi dispensasjoner, som Babcock ba om for ambulansetjenesten, sier leder Jan Skogseth i NFO til NTB.

Tirsdag morgen valgte regjeringen å gripe inn med åkalt tvungen lønnsnemnd for å få avsluttet flyteknikerkonflikten. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) begrunnet det med at den pågående konflikten medført fare for liv og helse.

Skogseth sier til TV 2 det kan være fare for liv og helse, men at det finnes andre løsninger for andre tjenesteleverandører for luftambulansetjenesten.

– Vi har akseptert avgjørelsen selv om vi ikke er enige og gir beskjed om at flyteknikerne må komme tilbake på jobb, sier Skogseth.

