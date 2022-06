Mehl vil stille i hastemøte med Oslo-politikerne etter prideavlysningene

Brevet ble sendt til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og politidirektør Benedicte Bjørnland tirsdag ettermiddag, skriver Filter Nyheter.

Bakgrunnen for brevet er at politiet har frarådet folk fra å delta på arrangement knyttet til pride etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag. Oslo-politikere mener det knebler ytrings- og forsamlingsfriheten i hovedstaden og vil forsikre seg om at politiet har tilstrekkelig med ressurser.

Mehl sier at hun gjerne stiller til et møte, men understreker at saken ikke dreier seg om ressurser. Det handler om en ekstraordinær terrorfare, særlig rettet mot skeive, sier hun.

Mehl stiller til møte

– Jeg stiller gjerne i et møte for å snakke om dette, sier justisministeren til NTB.

– Jeg forstår at mange føler på frustrasjon og sinne over at vi har en terrortrussel som er uoversiktlig og uavklart fordi enkeltpersoner kan ønske å gå til angrep på skeive, sier hun videre.

Hun sier derimot at politiets råd om ikke å samles i store mengder ikke dreier seg om ressurser, men at PST vurderer terrorfaren som stor og særlig mot det skeive miljøet.

– Det må vi ta på høyeste alvor. Det er politiet som i samråd med PST gir råd om sikkerheten på arrangementer, og det er politiet som anbefaler at disse arrangementene utsettes.

Lite konkret info fra politiet

Brevet ble sendt etter Bjørnlands uttalelser til NRK tirsdag om at Norge kan bli værende i en såkalt ekstraordinær trusselsituasjon i «kanskje noen uker».

Årsaken er at en person natt til lørdag åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo. To personer ble drept og mer enn 20 ble skadd. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken, og prideparaden lørdag ble avlyst som følge av skytingen.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke bekrefter overfor Filter Nyheter at han har tatt initiativet til et brev der utkastet er sendt alle partier. De fleste partier har sluttet seg til budskapet, ifølge nettavisa.

– På møtet i går kveld tok jeg opp at det burde rettes en henvendelse til justisministeren for å sørge for at politiet har alle de ressurser som er nødvendig for at oslofolk kan samle seg og ytre seg innenfor trygge rammer. Det trengs en redegjørelse for hvordan regjeringen sikrer de ressursene, sier Bjercke til Filter Nyheter.

Avlyser pridearrangement

Oslo-politikerne vil diskutere ytrings- og forsamlingsfriheten i hovedstaden. De mener politidirektørens utsagn til NRK «i praksis innebærer en unntakstilstand i Oslo, da ytrings- og forsamlingsfriheten ikke lenger er reell».

Mandag var det planlagt minnemarkering etter skyteepisoden i Oslo. Politiet og byrådsleder Johansen anbefalte derimot ikke å gjennomføre arrangementet på grunn av trusselsituasjonen.

Til tross for at arrangementet ble avlyst, møtte mange opp.

