Støre lei seg for at pride-markering må avlyses

– Det er ingenting jeg heller skulle gjort i dag enn å stå skulder ved skulder med skeive og alle som hadde planlagt å møtes, for å slutte opp om mangfold, frihet og kjærlighet, sier Støre til NTB.

Oslo-politiet vil ikke ha en folkemarkering lik rosetoget som ble holdt etter 22. juli på Rådhusplassen mandag kveld. Årsaken er at de kan ikke garantere for sikkerheten og ber folk holde seg hjemme.

– Dessverre kan vi ikke det i dag fordi politiet har anbefalt å utsette arrangementet, og det er jeg lei meg for. Jeg vet at behovet for å møtes og gjennomføre markeringen er stort, og jeg håper det ikke tar lang tid før det lar seg gjøre, tilføyer Støre.

