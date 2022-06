Rødt-politiker vil trosse råd om pride-markering

Politiet anbefaler at pridemarkeringen avlyste fordi trusselsituasjonen er uavklart. Rana gjør det klart at hun vil gjøre sin egen vurdering.

– Jeg tror vi skal trosse denne anbefalingen. Oslo trenger samhold nå, skriver hun på Twitter ifølge NRK.

– Politiet klarer å mobilisere fullt i riot gear når rasister tar over gater og torg for å spraye tåregass på antirasister. Da burde de klare å beskytte folk som vil samles i solidaritet nå, skriver hun.

Oslo SV hadde varslet at de ville stille på markeringen, men de velger å forholde seg til politiets anmodning. NTB får opplyst at det var diskusjon internt om beslutningen, og at det er et ønske om at anmodningen fra politiet må ses nærmere på i ettertid.

[ – En forferdelig påminnelse om at nei, det er ikke nok. Vi trenger pride ]

