Oslo Pride: Ingen pride-parade i Oslo før tidligst etter sommerferien

– Vi må ha ro nå og må ha en sommerferie før vi eventuelt går i gang og planlegger, sa lederen for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, om en ny pride-parade i Oslo på en pressekonferanse mandag kveld.

Mandag kveld besluttet Oslo Pride å avlyse kveldens støttemarkering etter oppfordring fra Politiet.

– Vi forstår at folk er frustrerte og likevel samles, men vi kan ikke avholde et arrangement når politiet anbefaler at vi avlyser, sa Haugsevje.

Hun presiserer at dialogen med politiet har vært god. Haugsevje forteller at de hele tiden har vært tydelige overfor politiet at støttemarkeringen skulle være et folksomt arrangement.

Politiet anbefalte å avlyse støttemarkeringen fordi de mener arrangementet hadde blitt mer omfangsrikt enn det politiet hadde kapasitet til å sikre.

Haugsevje sa at menneskene bak Oslo Pride nå trenger tid til å samle seg.

– Først skal vi i Oslo Pride rigge ned, og samle oss. Veldig mange har hatt det veldig tøft, sa hun.

