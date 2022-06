Oslo-politiet råder arrangørene til å droppe kveldens pride-markering

Til Aftenposten opplyser politiet at årsaken til at de anbefaler å ikke avholde markeringen, er at det opprinnelig var skissert et mindre arrangement enn det som nå ligger til grunn for vurderingen.

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten. Derfor anbefaler vi at det ikke blir gjennomført, sa Martin Strand, stabssjef ved politiet i Oslo på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han sier politiet ble kjent med arrangementet søndag kveld. Da ble de fortalt at det skulle være et mindre arrangement.

– Så ser vi at det blir flere og flere som melder seg på. Vi vet at dette kan bli stort, og så lenge vi har en så uavklart trusselsituasjon kan vi ikke anbefale at det gjennomføres.

Terrortrusselen vurderes fortsatt som «ekstraordinær», ifølge PST.

– Det trusselbildet vi står overfor får vi ikke gjort noe med, og derfor kan vi ikke anbefale å gjennomføre. Hadde vi hatt kontroll på trusselbildet, hadde det vært greit å gjennomføre.

– Vi håper at publikum forholder seg til vår anbefaling.

