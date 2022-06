Bred enighet om å heve pensjonsalderen

Økt pensjonsalder var et av forslagene fra pensjonsutvalget som ble ledet av Kristin Skogen Lund. Dette og forlaget om å skjerme uføre mot pensjonskutt kan få politisk flertall, skriver Klassekampen.

– Pensjonsreformens mekanismer gjør at flere av oss skal jobbe lenger. Det at aldersgrensene flyttes, betyr også at sosiale rettigheter utvides. Så vi er positive, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim.

Aps Tuva Moflag mener forslaget kan sikre et mer rettferdig pensjonssystem.

Deler av fagbevegelsen er skeptisk til å heve grensen for når man tidligst kan gå av med pensjon, og sier mange sliter med å stå lenger i jobb. Denne innvendingen kommer også fra Rødt, som er tydeligst i motstanden mot utvalgets forslag.

– Det er lett for direktørene og professorene i utvalget å jobbe lenger, men for vanlige arbeidsfolk kan det bety at de presses ut i uføretrygd før de når pensjonsalderen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som mener forslaget er usosialt.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø frykter også at de som har tunge yrker, kan bli «straffet fordi jurister eller prester lever lenger».

Ifølge Klassekampen er alle partiene positive til en eller annen form for skjerming av uføre, som i dag ikke fortsetter pensjonsopptjeningen etter at de fyller 62 år.

