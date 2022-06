Trapper opp innsatsen for Oslofjorden

– I tillegg til en slik prosjektorganisasjon har vi også fått flertall for å bruke 5 millioner kroner på å trappe opp arbeidet med å redde fjorden, forteller Marit Kristine Vea, miljøpolitisk talsperson og nestleder i Venstres bystyregruppe.

– Til sammen betyr dette en betydelig styrking av Oslos innsats for fjorden, og forhåpentligvis at Oslo endelig kan ta en lederrolle i arbeidet med å redde fjorden, fortsetter Vea.

– Jeg synes vi skal ha som mål at Oslofjorden blir en internasjonal referanse for hvordan vi greide å restaurere en fjord i dyp krise.

– Er bakpå i arbeidet

Det var under bystyremøtet i midten av juni at Venstre foreslo og fikk flertall for de nevnte tiltakene.

– Til nå har Oslo kommunes arbeid med Oslofjorden framstått fragmentert og ukoordinert, sier Vea.

– Det har ført til at Oslo på mange områder er bakpå i arbeidet med å redde livet i fjorden. Det er alvorlig, for vi vet at vi nå har et veldig lite tidsvindu for å klare det.

– Jeg har selv stilt spørsmål til flere av de etatene og virksomhetene som har befatning med Oslofjorden, det vil si Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn, om hvem som har ansvaret for arbeidet med å bedre miljøkvaliteten i Oslofjorden, og ingen av dem har i dag den oppgaven. Det bærer også Oslos innsats for Oslofjorden preg av, fortsetter Vea.

Tilførsel av miljøgifter, utslipp fra kommunale avløp, avrenning fra landbruket og plastforurensning er bare noe av det Oslofjorden sliter med, og som Dagsavisen tidligere har omtalt.

Fugledød, krympende fiskebestander og en alarmerende situasjon for både tang, tare og bunndyr er noen av konsekvensene av miljøproblemene.

– Tiltak som forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter, hummerfredningssoner og noe så enkelt som å opplyse publikum om reglene knyttet til fritidsfiske, er nå i ferd med å komme på plass i Oslo – men det er først etter at Venstre i bystyret har foreslått det, påpeker Vea.

– I Nesodden kommune har disse tiltakene vært på plass i årevis.

[ Ingen bønn for bøndene hvis Oslofjorden skal reddes ]

– Overordnet ledelse

– Jeg mener derfor det er et stort behov for en overordnet ledelse av Oslos arbeid med Oslofjorden, for å sikre at kommunen tar et lederansvar og får opp farten i arbeidet med å rydde opp i forurensning, forsøpling og forgiftning i fjorden, fortsetter Vea.

Slik hun vurderer det, må den viktigste oppgaven til den nye prosjektorganisasjonen bli å foreslå og gjennomføre konkrete tiltak for fjorden, både i Oslo kommunes regi, og i samarbeid med staten og andre kommuner og fylkeskommuner.

Dagsavisen har spurt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hvordan forslaget Venstre fikk flertall for, skal følges opp.

«Videre oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak for Oslofjorden ligger til vurdering her i Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel. Vi ser på hvordan kommunen best mulig kan følge opp vedtaket. Byrådsavdelingen må komme tilbake til hvordan arbeidet skal organiseres», er tilbakemeldingen.

– Jeg håper kommunen ikke somler med å komme i gang her. Det har ikke Oslofjorden tid til, sier Vea.

– Vi trenger ikke masse byråkratiske utredninger. Nå må vi komme i gang med konkret handling.

– Jeg tenker at prosjektet kan la seg inspirere av Oslo kommunes sykkelprosjekt, som i sin tid ble opprettet for å få skikkelig fart på Oslos sykkelsatsing og sørge for at ingen prosesser stoppet opp et eller annet sted i det kommunale systemet. Oslofjord-prosjektet må gjøre den samme jobben på vegne av Oslofjorden.

[ Miljøgifter har forurenset elver og fjorder fordi kummer ikke er blitt tømt ]

– Ressurs inn i Oslofjordrådet

I fjor presenterte Solbergregjeringen «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». I tillegg ble Oslofjordrådet opprettet «for å sikre lokal- og regionalpolitisk forankring» av de 63 foreslåtte tiltakene i denne planen. Da Oslofjordrådet hadde sitt første møte slo daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fast at det ikke skulle være en koseklubb eller et supperåd.

– Oslofjordrådet skal sørge for at fjorden blir ren og frisk igjen, understreket Rotevatn.

Så kan man lure på hvorfor en annen Venstre-politiker mener det i tillegg er behov for en egen prosjektorganisasjon i Oslo.

– Det er viktig at prosjektet tilføres den nødvendige kompetansen til å bli en skikkelig ressurs inn i Oslofjordrådet, sier Vea.

– Oslofjordrådet blir ikke bedre enn dem som sitter i det, og som Oslofjordens desidert største kommune er det avgjørende at vi går inn dit med klare målforventninger, både til oss selv og de andre.

– Vi kan ikke forvente at de mindre kommunene har samme kapasitet som Oslo, men det må være et mål at andre kommuner kan kopiere tiltak Oslo gjennomfører. I tiltaksplanen for Oslofjorden er det lagt et stort ansvar på kommunene. Ved å opprette vår egen «task force», tar vi det oppdraget på alvor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen