Statsforvalteren vil undersøke helsehjelpen siktede etter masseskytingen har fått

Det fremgår av flere dommer at den terrorsiktede mannen har fått psykiatrisk helsehjelp. Helsehjelpen mannen har fått, kan bli del av en tilsynssak.

– Statsforvalteren i Oslo og Viken vil begynne å innhente informasjon og undersøke saken i morgen, skriver assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi, til NTB søndag.

– Vi vil undersøke saken nærmere og innhente informasjon om, og i tilfelle hvilken, helsehjelp den siktede har mottatt, sier fungerende avdelingsdirektør Eskil Lobben i statsforvalterens helseavdeling.

Lobben påpeker at de foreløpig kun kjenner saken fra mediedekningen, og derfor ikke kan si mer nå.

Flere hypoteser

Politiet har vært åpne om at en av hypotesene de har i etterforskningen av masseskytingen, er at psykiatri har vært inne i bildet. En annen hypotese er at det er en ren terrorhandling.

– Det jeg kan si, er at han er siktet for terrorhandling, og den siktelsen er ikke svekket ut fra etterforskningen så langt, sier politiadvokat Børge Enoksen.

– Det kan også være en kombinasjon av hypotesene som er tilfellet i vår sak, men det er for tidlig for oss å ha klarhet i nå, sier Enoksen.

Advarer mot å konkludere

John Christian Elden, som forsvarer terrorsiktede Zaniar Matapour, har advart mot å konkludere om motiv i saken i en så tidlig fase av etterforskningen.

Den terrorsiktede mannen er blitt vurdert av politiets leger, og vil nå bli overført til fengsel.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil ha en vurdering av om mannen er tilregnelig eller ikke.

– Det er viktig for oss å få kartlagt hans psykiske helse opp mot tilregnelighet, så det er besluttet at det blir gjennomført en judisiell observasjon av siktede, og det er noe vi vil forsøke å få til med det første, sa Enoksen lørdag.

Nekter avhør

Den terrorsiktede mannen har så langt nektet å la seg avhøre.

To menn ble drept og 21 skadd i masseskytingen. Den startet da mannen kom til CJ Hambros plass i Oslo klokken 1.14 natt til søndag. Mannen la fra seg en bag og tok opp et våpen før han begynte å skyte mot utestedet Per på hjørnet. De to mennene som ble drept, satt på uteserveringen.

Mannen gikk deretter ned til London pub like ned i gata, der han også skjøt mot utestedet. Han ble deretter jaget bortover i gata før han ble overmannet av sivile og lagt i bakken før han deretter ble pågrepet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen