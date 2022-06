Fengslingsmøte for siktede i Oslo-angrepet mandag – er i nytt avhør søndag

Avhøret av Zaniar Matapour startet i 12-tiden, ifølge politiet.

– Det forsøkes på avhør nå, skriver mannens advokat, John Christian Elden, i en SMS til NTB.

Avhøret av mannen ble avbrutt lørdag ettersom han ikke ville godta at det ble gjort opptak.

– Siktedes bakgrunn og bekjentskaper er en viktig del av etterforskningen. En annen viktig del er å avklare om siktede kan ha samarbeidet med andre om skytingen i Oslo, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

To drept og mange skadd

To menn ble drept og 21 skadd i angrepet, som var en masseskyting ved flere utesteder i Oslo.

– Flere av de andre fornærmede i saken som har vært innlagt på sykehus er nå utskrevet. Ingen av de fornærmede har livstruende skader, skriver Oslo-politiet.

Terroretterforskningen pågår med full styrke, varsler politiet. Betydelige ressurser er satt av til å gjennomføre det som kalles en prosjektbasert etterforskning.

Politiet har opprettet egne grupper som vil gå gjennom video, vitneavhør, avhør av siktede, digitale spor, åsteder og kriminaltekniske undersøkelser.

Avbrøt avhøret

Et viktig spørsmål å få avklart er det politiet stilte seg allerede i timene etter masseskytingen: Om mannen handlet alene eller ikke.

– Samtidig har vi stort fokus på å ivareta og følge opp de etterlatte og fornærmede i saken. Av hensyn til de to avdødes etterlatte kommer ikke politiet til å publisere navnet på de to avdøde mennene per nå, skriver politiet.

Politiet har uttalt at mannen har koblinger til et islamistisk miljø og at han har vært på radaren til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Elden til flere medier: Avhøret av terrorsiktede er avbrutt igjen

Det ble søndag gjort et nytt forsøk på å avhøre mannen som er siktet for masseskytingen i Oslo. Men avhøret ble avbrutt etter en drøy halvtime.

Det melder flere medier, blant annet TV 2, Dagbladet og VG.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen