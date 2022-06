Elden til flere medier: Avhøret av terrorsiktede er avbrutt igjen

Det melder flere medier, blant annet TV 2, Dagbladet og VG.

Terrorsiktede Zaniar Matapour (42) avbrøt avhøret lørdag ettersom han ikke ville godta opptak av avhøret. Søndag gikk han i et nytt avhør cirka klokka 12. Etter en drøy halvtime ble avhøret igjen avbrutt.

– Det har vært et svært kort ikke-avhør i dag også. Politiet har brukt en drøy halvtime på å prøve å overtale siktede om at de ikke ønsker å manipulere hans forklaring. Han har ikke godtatt det svaret og har benyttet seg av sin rett til ikke å avgi forklaring til politiet, sier Elden til VG.

Elden opplyser at man i praksis ikke har kommet lenger, utover at siktede har fått lese siktelsen.

– Han er ikke spurt om straffskyld eller ikke fordi han ikke har vært villig til å la seg avhøre, sier Elden.

Advokaten understreker igjen at det er for tidlig å si noe om et mulig motiv i saken.

Matapour tok livet av to menn og skadd 21 da han skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London, som er Oslos mest kjente pub i det skeive miljøet.

