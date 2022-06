Elden: Bhatti og Matapour har vært naboer

– Jeg har forstått av PST sin pressekonferanse at de mener min klient satt i samme bil som Bhatti en gang i april måned, og at de setter dette i sammenheng med en protest mot Sians koranbrenning. Jeg ser ikke bort fra det, da de tidligere er naboer. Min klient ble verken anmeldt eller arrestert under bilturen så langt jeg er orientert om, skriver John Christian Elden i en epost til TV 2.

Han er forsvarer for Zaniar Matapour som er siktet etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag, og har tidligere vært forsvarer for den kjente islamisten Arfan Bhatti.

Flere medier, blant annet VG, skrev lørdag kveld at de to hadde vært i kontakt, og at de ble stoppet i en bil i nærheten av de islamfiendtlige organisasjonen Sians demonstrasjon på Stovner i Oslo.

TV 2 skriver at Arfan Bhatti har vært i utlandet siden begynnelsen av juni.

---

Fakta om masseskytingen i Oslo

* Natt til lørdag 25. juni ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og homsepuben London pub på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus. Skytingen startet i 1.15-tida, og mannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19.

* To personer er drept, ti er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd, opplyste politiet lørdag formiddag.

* 42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn og er kjent for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra før.

* PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling og har besluttet å heve terrortrusselnivået fra moderat til ekstraordinært.

* PST har hatt kjennskap til Matapour siden 2015, med bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge.

* I mai gjennomførte PST samtaler med Matapour og vurderte at han ikke hadde voldsintensjon.

* Matapours psykiske helse har vært tema i tidligere rettsprosesser hvor han har vært part. Forsvarer John Christian Elden forventer at det blir gjennomført en judisiell observasjon.

* Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen. Det samme ble Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride. Avlysningen skjedde etter råd og tydelig anbefaling fra politiet. Likevel oppsto det et spontant tog i Oslos gater.

---