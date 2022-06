Bistandsadvokat etter Oslo-skytingen: – Sorgreaksjonen har kommet i dag

Oslo lørdag kveld, etter at to personer ble drept natt til lørdag Folk har lagt ned blomster og pride-flagg etter det natt til lørdag ble avfyrt flere skudd på utsiden av London pub i sentrum av Oslo, der flere ble skadd og to drept. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB (Martin Solhaug Standal/NTB)