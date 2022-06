To drept og mange skadd da mann skjøt folk på homsepub og utested i Oslo

Minst 19 mennesker ble skadd og måtte få helsehjelp etter masseskytingen. Politiet opplyser at minst åtte av dem er fraktet til sykehus og at flere av dem er skutt. Det er ikke klart om det dreier seg om et terrorangrep.

Politiet tror det bare var én gjerningsperson. Natt til lørdag gikk politiet til aksjon mot adresser knyttet til mannen for å se etter et mulig motiv for hendelsen, blant annet mannens bolig.

I 6-tiden lørdag morgen var politiets krimteknikere godt i gang med arbeidet på stedet. Det ble satt ut markører og søkt med hund. Flere av politifolkene hadde vært der hele natten.

– Rystende angrep

På London pub sto døra fortsatt på vidt gap, med regnbuefargene på flaggstangen over. Gaten var full av glasskår, og folk hadde satt opp små regnbueflagg ved lyktestolpene.

– Skytingen utenfor London pub i Oslo i natt var et grusomt og dypt rystende angrep på uskyldige mennesker, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Skytingen startet i 1.15-tida da en mann kom til utestedet Per på hjørnet utenfor Oslo tinghus. Der forteller vitner at han tok ut et våpen fra en bag og begynte å skyte. Politiet bekrefter at to personer ble drept på utestedet. Politiet bekrefter til NTB også at det trolig var der skytingen startet.

Panikk og fortvilelse

Deretter gikk mannen ned Rosenkrantz' gate til homsepuben London. Flere vitner forteller til NTB at pridefeirende pubgjester kastet seg ned på gulvet i panikk da de hørte lyden av skudd.

Kort tid etter at skytingen startet, løp folk ut i gata i panikk og ba andre komme seg vekk fra området. Det ble avfyrt en rekke skudd. Politiet har kontroll på to skytevåpen som ble brukt.

Klokken 1.19 ble mannen pågrepet, en pågripelse som skjedde etter at han ble jaget nedover gata. Trolig er det også blitt skutt på et gatekjøkken like ved, opplyser politiets innsatsleder.

– Vi har jobbet ganske intensivt med å avklare om det var en eller flere gjerningsmenn. Per nå er vi ganske sikre på at det var én, sier politiets innsatsleder Tore Barstad.

I timene som fulgte, var det kaotisk på C.J. Hambros utenfor Oslo tinghus. Et stort antall væpnede politibetjenter holdt kontroll, mens andre fra politiet jobbet på stedet. Ofrene ble fraktet vekk, og tilbake sto venner og nære som gråt utrøstelig i Oslo-natta.

Flere ganger lød det skrik fra folk i området.

Spontan regnbuemarkering

Etter en liten stund begynte det å komme folk med regnbueflagg i hendene. Flere av dem kom fra Pride-markeringer andre steder i Oslo.

En gruppe på over 20 mennesker ble stående og vaie med regnbueflaggene i en stille markering samtidig som gråtende mennesker som hadde vært på utestedene, omfavnet hverandre og satt i gata i sjokk.

– Vi var på Pride-markering på Salt på andre siden av byen, vi kunne likeså godt vært her, sier Morten Melle til NTB.

– Og den som skjøt her, kunne likeså godt vært på Salt, sier kameraten Sigmund Nilsen Myre.

De to har regnbueflagg sminket på kinnene og følte at de måtte komme til åstedet.

– Det er for å vise vår støtte. Vi må vise at de som gjør sånne grusomme handlinger, ikke skal få bestemme, sier Nilsen Myre.

De vil fortsatt markere Pride lørdag.

– Jeg er ikke redd, jeg er lei meg, det er bare trist, vi skal heve flagget enda høyere i morgen, det er det som er poenget med Pride, at vi ikke skal legge skjul på at man kan elske den man vil. Det er én grunn til at vi feirer, ikke bare for å vise den vi er, men også fordi vi vet at det er motstand i samfunnet, sier Nilsen Myre.

Massivt politiarbeid

Politiet kunne natt til lørdag ikke si noe om motivet til gjerningsmannen, og de jobber videre på stedet utover lørdagen.

– Vi er nødt til å gjøre en drøss av tekniske undersøkelser på stedet for å finne ut hva som har skjedd, og hva disse stakkars folkene har opplevd, sier innsatsleder Tore Barstad.

Oslo-politiet har satt stab og økt bemanningen. De har forberedt seg på eventuelle nye angrep, men sier de er sikre på at det bare dreide seg om én gjerningsmann på utestedene.

– Vi må gjøre vurderinger om vi skal gjøre tiltak i forbindelse med Pride-arrangementet lørdag, sier Barstad.

Pride-ledelsen har også satt krisestab etter masseskytingen.

Om lag 40 vitner og berørte var samlet på Thon Hotel Rosenkrantz og ble avhørt av politiet. Mange av dem var til stede på utestedene.