To døde og flere alvorlig skadd i skyting i Oslo sentrum

Politiet definerte hendelsen som en såkalt Plivo-hendelse, som er pågående livstruende vold, melder politiet i Oslo i 1.50-tiden natt til lørdag.

De første meldingene om skyting kom 1.15-tiden.

– Det er løsnet flere skudd ved et utested i sentrum. Det er skadde personer. Situasjonen er uoversiktlig, meldte politiet.

NTBs reporter på stedet opplyser at skytingen skjedde i Rosenkrantz’ gate, ved London pub. Det ble avfyrt en rekke skudd.

Like før klokken to melder politiet at en person er pågrepet i nærheten av åstedet.

Folk ble sett løpende fra stedet, og de som løp, ropte også for å advare andre om skyting.

Et stort område er sperret av og det er mange gråtende mennesker i gatene.

Det er store politistyrker på stedet, og ambulansepersonell hjelper de skadde. Politiet ber folk trekke seg vekk fra krysset mellom Kristian IVs gate og Rosenkrantz’ gate, skriver Avisa Oslo.