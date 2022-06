Siktede etter Oslo-skytingen fremstilles for varetektsfengsling trolig mandag

42-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen ved flere utesteder i Oslo sentrum natt til lørdag.

To personer ble drept, ti ble alvorlig skadd og elleve lettere skadd. PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Matapour ble avhørt for første gang lørdag, men avbrøt avhøret. Årsaken er at han er skeptisk til politiet og redd for at politiet vil manipulere avhøret, skriver NRK.

– Han er ikke foreholdt siktelsen av politiet eller bedt om å ta stilling til den ennå. Det vil skje i forbindelse med eventuelle fortsatte avhør, sier forsvarer John Christian Elden.

