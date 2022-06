Siktede etter Oslo-skytingen avbrøt avhør

Ifølge forsvareren var årsaken at han er skeptisk til politiet, og at han er redd for at politiet vil manipulere avhøret, skriver Dagbladet.

– Han er ikke foreholdt siktelsen av politiet eller bedt om å ta stilling til den ennå. Det vil skje i forbindelse med eventuelle fortsatte avhør, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Siktede er ført tilbake til cella og kommer tilbake til avhør i løpet av uka om nødvendig.

– Jeg tar for gitt at han vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Så får vi se hva som skjer videre i løpet av etterforskningen, sier Elden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen