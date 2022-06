Regjeringen møter pressen etter Oslo-skytingen

Pressekonferansen holdes på Statsministerens kontor.

– Mine tanker går til de rammede og deres pårørende. Vi vet ennå ikke hva som lå bak denne forferdelige handlingen, men til skeive som nå er redde og i sorg, vil jeg si at vi står alle sammen med dere i dette, sa Støre i en uttalelse til NTB tidligere lørdag i forbindelse med skytingen.

I tillegg til Støre deltar justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på pressekonferansen.

To personer er drept etter at det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London Pub ved Oslo tinghus natt til lørdag. Ti personer er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd.

