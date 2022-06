PST: Ikke indikasjoner på at flere voldshandlinger er planlagt

– Den pågrepne er kjent for PST fra tidligere. Vi bidrar nå med all relevant informasjon vi har til Oslo PD, og jobber med å avklare om det kan være planlagt flere voldshandlinger. Foreløpig har vi ikke indikasjoner på det, skriver de på Twitter.

Mannen som er pågrepet for skytingen i Oslo sentrum, er en 42 år gammel norsk statsborger med iransk bakgrunn. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Politiet opplyste på en pressekonferanse lørdag formiddag at mannen er kjent for PST.

Mannens motiv er ikke kjent, men politiet etterforsker skytingen som en terrorhendelse og hatkriminalitet. Det utelukkes heller ikke at psykiatri kan ligge bak.

