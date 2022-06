Ekstraordinært terrortrusselnivået etter masseskytingen

– Skytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni gjør at PST hever terrortrusselnivået fra moderat terrortrussel til ekstraordinær trusselsituasjon, sier fungerende PST-sjef Roger Berg.

PST begrunner det økte trusselnivået med at man erfaringsmessig ser at terrorhandlinger som er gjennomført, har potensiale til å inspirere andre. PST opplyser samtidig at de ikke har noen informasjon nå som indikerer at det er planlagt flere angrep.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd etter masseskytingen i Oslo sentrum.

En 42 år gammel mann er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Mannen er norsk statsborger med iransk bakgrunn og er kjent for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra før.

