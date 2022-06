PST åpner for at de kan ha feilvurdert Matapour

– Vi hadde ikke noen bekymring om at denne personen skulle begå det han gjorde i går. Snarere tvert imot, sier fungerende PST-sjef Roger Berg til VG.

PST sa på en pressekonferanse lørdag at de i mai hadde en samtale med Zaniar Matapour, som er siktet for å ha drept to menn utenfor London pub i Oslo natt til lørdag. PSTs samtale med Matapour var «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

– Vi hadde en samtale med ham, hvor vi vurderte voldsintensjonen. Sånn sett kan man si i ettertid at vi kanskje vurderte feil, sier Berg.

Han viser til den islamfiendtlige organisasjonen Sians koranbrenninger i april som bakgrunnen for bekymringssamtalen.

Berg sier at de «alltid har bekymringer rundt store arrangementer», men at de ikke har hatt konkrete bekymringer som gjorde at de kunne pågripe noen.

– Ettertiden vil vise om vi har glippet på informasjon eller om vi burde hatt informasjon om dette. Om det er en etterretningssvikt eller noe lignende. Det vil vi se i ettertid. Det er vi også interessert i å finne ut av selv, for å jobbe best mulig framover, sier Berg.

