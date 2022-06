Politimesteren i Oslo: – Forstår at folk blir redde

Det er forståelig at folk blir redde når noe sånt skjer. Jeg kan si at vi gjør alt vi kan for at byen skal være trygg. Befolkningen skal være trygg, vi har satt inn store ressurser og vi lover å komme tilbake med budskap om når vi kan ta ned trusselnivået igjen, sier Gangås på en pressekonferanse i rådhuset i Oslo lørdag ettermiddag.

Hun berømmer Pride-ledelsen for å lytte til rådene fra politiet og PST da de valgte å avlyse den planlagte Pride-paraden som skulle ha blitt holdt i Oslo lørdag.

– Det var en tøff avgjørelse, og den var tatt etter råd fra politiet og PST, og når vi nå ser trusselvurderingen fra PST, så mener jeg at det var en helt riktig avgjørelse, sier hun.

Flere steder i Oslo har det i stedet vært privat arrangerte Pride-markeringer etter angrepet.

– Vi får en del henvendelser angående private som nå tar tilbake gatene, og politiet er der selvfølgelig med alle ressurser vi har tilgjengelig for å sikre tryggheten i Oslo, sier Gangås.

