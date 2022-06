Politikere rystet over masseskyting i Oslo

– Mine tanker går til de rammede og deres pårørende. Vi vet ennå ikke hva som lå bak denne forferdelige handlingen, men til skeive som nå er redde og i sorg, vil jeg si at vi står alle sammen med dere i dette, sier Jonas Gahr Støre i en uttalelse til NTB.

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier hun er dypt rystet og sjokkert.

– Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker uansett motiv, og jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de som er blitt rammet og deres pårørende, sier Trettebergstuen (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Mange skeive er nå redde, men dere er ikke alene, vi står sammen i dette, sier Trettebergstuen, som var en av mange politikere som har planlagt å gå i lørdagens Pride-parade.

Tidlig lørdag morgen ble Pride-paraden avlyst.

– Angrep på kjærligheten

Det samme hadde Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg. Hun kaller skuddene et angrep på kjærligheten.

– Det er et angrep på friheten til å elske hvem man vil, sier hun i en uttalelse.

Hun forteller at hennes tanker går til alle dem som på ulike måter er rammet av denne brutale handlingen.

– Jeg har selv planer om å gå i Pride-paraden i dag for å vise min støtte til alle dem som fortsatt kjemper den harde kampen for å være seg selv. Vi vet fortsatt ikke hva som lå bak angrepet i natt, men i Norge skal det være trygt å elske hvem man vil og ingen skal få skremme oss fra å være et åpent, raust og inkluderende land.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) omtaler angrepet som brutalt og forferdelig og tar samtidig et oppgjør med hatefulle ytringer i sosiale medier.

– Forrige lørdag heiste vi Pride-flagget for første gang på Stortinget for å markere mangfold og kjærlighet. Det er jeg stolt av. Jeg ser også gang på gang hva slags hatefulle ytringer som florerer i sosiale medier når vi markerer skeivt mangfold. Det er trist og uakseptabelt, skriver han til NTB.

- Frihet kan ikke tas for gitt

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø sier det som er skjedd er ubegripelig vondt.

– Jeg er dypt fortvilet over at uskyldige mennesker er revet bort og mange skadd i Oslo i natt. Dagen i dag skulle jo bare være kjærlighetens dag, dagen for at alle skal være trygge og ha rett til å være seg selv. Frihet og trygghet kan aldri tas for gitt, sier hun i en uttalelse til NTB.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hennes tanker går til familie, venner og alle andre som er rammet av skytingen.

– Vi vet ikke noe om motivet for skytingen, men det er åpenbart at slikt skaper alvorlig frykt generelt, og spesielt blant homofile med tanke på hvor og når dette skjedde, sier Listhaug i en uttalelse på sin Facebook-side

– Nå må vi bidra til at de som er usikre og redde, skal føle seg trygge. Det skal være trygt for alle å leve sine liv i Norge.

– Byen stiller opp

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lover at Oslo skal stille opp for alle som er rammet av angrepet.

– Til dem som er skadd og til dem som har sett og opplevd ting ingen burde oppleve. Dere skal vite at vi er her for dere, at byen vår stiller opp. Oslo står side ved side med hele det skeive miljøet, i Oslo i Norge og i verden, sier han.

Han påpeker at Pride-paraden lørdag skulle være en feiring av kjærligheten.

– Nå overskygger sorgen alt. Men vi skal stå sammen i dag, i morgen og alle dagene etter. For retten til å elske den du vil, sier han.

Venstre-leder Guri Melby sender sine tanker til skadde og pårørende.

– Vi kjenner ikke motivet til gjerningspersonen, men mange vil føle seg utrygge. Derfor er det bra at politiet nå ser på sikkerheten rundt et så stort arrangement som Pride. Vi må sammen ta tryggheten tilbake, sier Melby.





