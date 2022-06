Politiet bedt om å iverksette beskyttende og trygghetsskapende tiltak etter endret trusselvurdering

– Politiet har iverksatt en rekke tiltak med formål å trygge befolkningen mot voldelig ekstremisme. Disse tiltakene har fokus på situasjonsforståelse, forebygging og beskyttelse. Et viktig element her vil være at politiets radikaliseringskontakter deler informasjon og bidrar til å skape trygghet i lokalmiljøene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Lørdag morgen innførte politiet midlertidig nasjonal bevæpning for å sikre en rask og adekvat respons, ved en eventuell hendelse. Det kommer etter at en mann skjøt og drepte to mennesker ved London pub i Oslo natt til lørdag. Puben er populær blant skeive i hovedstaden. Politiet etterforsker hendelsen som terror.

I Oslo ble Pride-paraden avlyst etter råd fra politiet. Politidirektoratet skriver i pressemeldingen at det er opp til politimestrene lokalt å gjøre vurderinger knyttet til planlagte arrangementer.

Politiet oppfordrer alle til å ta godt vare på hverandre i dag og i dagene som kommer. Politiet vil være synlig til stede og ha en enhetlig tilnærming for å håndtere uønskede hendelser på steder der folk samles. Politidirektoratet følger situasjonen nøye og vil fortsette det gode etterretningssamarbeidet mellom politiet og PST.

– Vi føler med alle de som nå er redde, eller sørger over venner de har mistet, og oppfordrer publikum til å være årvåkne og ha en lav terskel for å kontakte politiet eller PST, sier politidirektøren.

