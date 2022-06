NHO gir ikke Babcock fritak fra flytekniker-lockout, melder NRK

Over 100 flyteknikere er allerede tatt ut i streik av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). I tillegg har NHO Luftfart varslet at de vil ta ut 450 flyteknikere i lockout natt til søndag, noe som innebærer at de ikke får komme på jobb. Dermed trappes arbeidskonflikten kraftig opp.

Selskapet Babcock drifter ambulanseflytjenesten i Norge, og ville i utgangspunktet også bli rammet av lockouten. Selskapet søkte derfor om dispensasjon lørdag.

En lockout blant Babcocks teknikere vil på sikt føre til at ambulanseflyene blir stående på bakken. I en slik situasjon vil regjeringen trolig avblåse arbeidskonflikten med såkalt tvungen lønnsnemnd. Dette gjøres når liv og helse står i fare.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen