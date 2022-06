Mehl: Kjent at skeive er mer utsatt

– Nå ser vi en hendelse hvor vi fortsatt ikke kan slå fast hva de faktiske forholdene er, det er for tidlig å konkludere. Men kampen for at skeive skal være trygge både i Norge og resten av verden, den er der uansett, sa Mehl på regjeringens pressemøte lørdag ettermiddag.

I likhet med regjeringskollegene, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), var Mehl kledd i svart da hun møtte pressen etter angrepet.

– Denne saken har berørt oss alle i det lyset, uavhengig av at vi ikke kan vite hva som er motivet nå, sier Mehl.

Hun sier politiet over hele landet har iverksatt tiltak etter skytingen for å møte det økte trusselbildet.

