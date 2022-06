Kristoffersen sier til VG at han ble kjent med angrepet via nyhetsdekningen i mediene lørdag morgen.

– Jeg ble sjokkert og trist, sier han.

– Vi hadde gledet oss til Pride-paraden. Forsvaret har også hatt stand i Pride-parken. Og så kommer det én person og angriper det vi skulle gå i toget for, legger han til.

Kristoffersen sier han stoler på politiets vurdering for å avlyse Pride-paraden. Han ønsker å ta turen til Oslo sentrum og åstedet for angrepet for å vise sin respekt.

