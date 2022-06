Avhøret med terrorsiktet 42-åring avbrutt – fremstilles for varetekt trolig på mandag

– Vi var i gang med tidenes fest, og vi var alle fylt med en følelse av frihet, men i natt ble regnbuen farget svart, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Hun er selv åpent homofil og var sterkt preget da hun lørdag ettermiddag møtte pressen etter angrepet ved London pub i Oslo sentrum natt til lørdag.

To menn i 50- og 60-årene ble drept da 42 år gamle Zaniar Matapour ved 01.14-tiden natt til lørdag avfyrte en rekke skudd mot mennesker utenfor London pub og utestedet Per på hjørnet på C. J. Hambros plass i Oslo sentrum. Sistnevnte er et populært møtested for det skeive miljøet i Oslo.

I tillegg er ti mennesker alvorlig skadd og elleve er lettere skadd, men ingen av disse har livstruende skader.

Det var mange mennesker på London pub i forbindelse med feiringen av Pride da hendelsen skjedde.

Politiet etterforsker angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Matapour har vært kjent for PST siden 2015 i forbindelse med at han skal ha blitt radikalisert.

Avbrøt avhør etter kort tid

Matapour ble pågrepet klokken 01.19 etter at sivile løp etter mannen og bidro til å få kontroll på ham.

Han er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn.

Matapour møtte lørdag ettermiddag i avhør, men avhøret ble avbrutt etter kort tid.

Ifølge mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, var årsaken at han er skeptisk til politiet, og at han er redd for at politiet vil manipulere avhøret, skriver Dagbladet.

– Han er ikke foreholdt siktelsen av politiet eller bedt om å ta stilling til den ennå. Det vil skje i forbindelse med eventuelle fortsatte avhør, sier Elden til NRK.

Siktede blir trolig fremstilt for varetektsfengsling på mandag.

Matapour har flere tidligere domfellelser, blant dem for bæring av kniv på offentlig sted. Han har også en narkodom på 120 dager.

– Vet at det skeive miljøet er offeret

– Jeg tror veldig mange har hatt noen grusomme timer i natt og i dag tidlig hvor man desperat har forsøkt å gjøre rede for vennene sine, også jeg, sa Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsministeren sa også at hun selv kjenner flere som var i nærheten av der det ble skutt.

– Vi vet ikke hva som drev gjerningsmannen til å skyte mot uskyldige mennesker. Vi vet ikke hvorfor han valgte seg det stedet og den kvelden. Men vi vet at han tilhørte et islamistisk miljø, og at han drepte, skadde og skapte frykt, sa Støre på pressekonferansen.

– Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, vet vi at det skeive miljøet er offeret, sa Støre.

Den planlagte Pride-paraden i Oslo lørdag ble avlyst av arrangørene etter råd fra politiet og PST. Likevel samlet mange mennesker seg til spontane Pride-markeringer flere steder i Oslo.

Kronprinsen: – Lov å være glad i hvem man vil

Støre deltok også på en markering sammen med kronprinsparet lørdag ettermiddag der de la ned blomster ved åstedet. Delegasjonen, som også inkluderte flere statsråder, ordføreren og byrådslederen, var tydelig preget av alvoret.

Langs veien sto tusenvis av folk og gråt og holdt rundt hverandre, og både regjeringsmedlemmene og kronprinsparet stoppet for å klemme på folk de møtte.

Et hav av regnbueflagg og blomster er allerede lagt ned ved pubene der angrepet skjedde.

– Norge er et land hvor det er lov å være glad i hvem man vil. Det er viktig at vi står opp for disse rettighetene. Vi kan ikke ta det for gitt, det er noe vi må kjempe for, og det er det vi gjør nå, sa kronprins Haakon etter å ha bidratt med sin bukett til blomsterhaugen.

– Kun dem som sto bak er ansvarlige

Støre sier også at dersom det viser seg at angrepet er islamistisk terror, som PST peker på, så vil mange muslimer føle seg utsatt i dag og i tiden fremover.

– Da er det vårt felles ansvar å gjøre det tydelig at ingen andre enn den eller de som sto bak angrepet, er ansvarlig for det, sier statsministeren.









(©NTB)