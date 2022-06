Ventetiden i spesialisthelsetjenesten har økt med tre dager

Det viser nye tall fra Helsedirektoratet fredag.

Flere pasienter fikk behandling i somatikk og psykisk helsevern, mens antall pasienter gikk noe ned innen rusbehandling. Andel fristbrudd har økt fra 4,7 til 5,9 prosent, skriver direktoratet.

Ventetiden økte fra 62 til 65 dager i somatisk sektor og fra 46 til 50 dager i psykisk helsevern for voksne. I psykisk helsevern for barn og unge økte ventetiden fra 48 til 52 dager, mens ventetiden gikk ned to dager til 32 dager for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

Tallene er hentet til og med utgangen av april 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen