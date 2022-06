Nordmenns tillit til norsk økonomi på bunnivå

Det er Forbrukertillitsindeksen (CCI) fra Opinion for juni som viser at CCI tangerer det historiske bunnivået fra mars i år.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) for Norge var på minus 20 poeng.

– Aldri før har forbrukertilliten holdt seg så lav over så lang tid som den har gjort nå, skriver Opinion i en pressemelding.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av husholdningens økonomi nå og om 12 måneder, forventninger til landets økonomi om 12 måneder og husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

En rekke kriser skaper stor usikkerhet

Til forskjell fra tidligere kriser, som finanskrisen (2008), oljepriskrisen (2014–2015) og koronakrisen, er det nå en rekke kriser, som i sum skaper stor usikkerhet, uforutsigbarhet og økonomiske utfordringer for mange.

– Vedvarende høye strøm-, drivstoff- og matpriser, høyere boliglånsrenter, og varsel om flere rentehevinger, påvirker troen på husholdningens økonomi om 12 måneder negativt som aldri før, sier fagsjef for politikk og samfunn Henrik Høidahl i Opinion.

Rekordlavt nivå til landets økonomi

– Lavere forventninger til egen økonomi får i sin tur konsekvenser for sannsynligheten for kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder, sier Høidahl.

Han forteller at det kun er i målingen etter nedstengningen av Norge i mars og april 2020 at kjøpssannsynligheten var lavere.

Også forventningene til landets økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, faller markert fra mai til juni. Også her er det nå på et rekordlavt nivå til tross for at norsk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien.

