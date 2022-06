Nær stortingsflertall for Høyre og Frp på måling

Samlet har Høyre og Frp 44,9 prosent av velgerne bak seg og mangler kun to mandater for å få stortingsflertall i målingen Norstat har gjennomført for Vårt Land.

Høyres fremgang er på 2,3 prosentpoeng til 29,1 prosent, mens Frp får 15,8 prosent. Samlet er dette partienes beste måling siden 2013.

Ap går imidlertid ned 3,4 prosentpoeng til bare 20,5 prosent. Bare 57 prosent av dem som stemte Ap ved forrige valg, ville stemt det samme på nytt. Partiet taper rundt 20.000 velgere til SV og hele 65.000 til Høyre.

– Vi må opp fra denne målinga. Vi har en jobb å gjøre for å løfte oss, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Ap.

Sp går opp 1,2 prosentpoeng til 7,3.

Hadde målingen vært valgresultatet, ville Høyre fått flere stortingsrepresentanter enn Ap og Sp til sammen. Ap, Sp, SV, Rødt og MDG får bare 82 representanter, mot 83 for Høyre og Frp.

Høyre-leder Erna Solberg mener at alle fire partier bør med i et borgerlig samarbeid. Men gir valget et resultat som på målingen, vil en Høyre/Frp-regjering være «mest naturlig», tror hun.

Partiene måler som følger (endring fra mai i parentes): Rødt: 5,3 (-1,2), SV: 8,5 (+1,2), Ap: 20,5 (-3,4), Sp: 7,3 (+1,2), MDG: 3,8 (+0,8), KrF: 2,6 (-2,1), Venstre: 3,5 (-1,2), Høyre: 29,1 (+2,3), Frp: 15,8 (+3), andre: 3,6 (-0,7).

